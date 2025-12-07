Serie A, il Napoli supera la Juventus: doppietta di Hojlund

Il Napoli supera 2-1 la Juventus nel match valido per la 14/a giornata di Serie A e si riporta in testa alla classifica salendo a quota 31 punti, a +1 sull'Inter. Decisiva la doppietta, con un gol per tempo, di Hojlund, che sblocca il risultato al 7' con la zampata vincente su assist di Neres e segna il gol vittoria di testa al 33' della ripresa complice una deviazione fortuita di McKennie. Di Yildiz, al termine di una bella ripartenza bianconera, la rete del momentaneo 1-1 al 14' del secondo tempo con un diagonale preciso. I bianconeri restano fermi a 23 punti, al settimo posto.