Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Serie A, il Napoli supera la Juventus: doppietta di Hojlund

domenica 7 dicembre 2025
Serie A, il Napoli supera la Juventus: doppietta di Hojlund

1' di lettura

 Il Napoli supera 2-1 la Juventus nel match valido per la 14/a giornata di Serie A e si riporta in testa alla classifica salendo a quota 31 punti, a +1 sull'Inter. Decisiva la doppietta, con un gol per tempo, di Hojlund, che sblocca il risultato al 7' con la zampata vincente su assist di Neres e segna il gol vittoria di testa al 33' della ripresa complice una deviazione fortuita di McKennie. Di Yildiz, al termine di una bella ripartenza bianconera, la rete del momentaneo 1-1 al 14' del secondo tempo con un diagonale preciso. I bianconeri restano fermi a 23 punti, al settimo posto.

tag
serie a
napoli
juventus

All'Unipol Domus Serie A, seconda sconfitta per la Roma: cade contro il Cagliari. E Lazio-Bologna finisce in parità

Serie a È questa la peggior Fiorentina di sempre?

Svolta Antonio Conte e la fuga da Napoli: cosa ha fatto davvero

ti potrebbero interessare

Serie A, seconda sconfitta per la Roma: cade contro il Cagliari. E Lazio-Bologna finisce in parità

Serie A, seconda sconfitta per la Roma: cade contro il Cagliari. E Lazio-Bologna finisce in parità

Lando Norris perfetto: è campione del Mondo

Lando Norris perfetto: è campione del Mondo

Jannik Sinner, clamoroso: mani in tasca, con chi lo beccano

Jannik Sinner, clamoroso: mani in tasca, con chi lo beccano

È questa la peggior Fiorentina di sempre?

È questa la peggior Fiorentina di sempre?

C.S.