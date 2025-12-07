Verissimo, Federica Pellegrini risponde all'ex Magnini: "Ho riso"

Federica Pellegrini ospite di Verissimo. L'ex nuotatrice si racconta a Silvia Toffanin nella puntata in onda domenica 7 dicembre su Canale 5. "Ho avuto un parto molto lungo e difficile - ricorda -. Matilde ci ha messo due giorni a nascere e alla fine ho dovuto fare il parto d’urgenza perché il battito era irregolare. È stata una novità potente che entra nella tua vita in modo predominante, diventa una missione far star bene mia figlia".

Poi, anche dopo la nascita, non sono mancati i momenti difficili. Come i pianti serali. "Non capivo perché arrivassero tutte le sere. Matteo è stato il primo a sentire la mia storica psicologa per allertarla e lei mi ha scritto per chiedermi come stavo. Ero molto stanca, c’erano gli ormoni… Devo ringraziare Matteo perché è stato determinante. La psicologa è intervenuta subito, prima che diventasse qualcosa di più grave... depressione post partum".

Anche se ora la sua vita è con Matteo, la Pellegrini non può fare a meno di ricordare l’ex Filippo Magnini. Lui, recentemente, ha dichiarato a Belve che la loro non sarebbe stata una storia importante. "Non so perché l’abbia fatto, forse lo crede veramente ma per me non è così. Se decido di stare sei anni con una persona, vuol dire che è importante e lo sarà sempre". La loro storia? "È stata una storia travagliata, con tanti alti e bassi, ma importante. Non ci sono stata male, sono dichiarazioni che mi hanno fatto sorridere. Mi sono fatta una grassa risata".