Il sondaggio sui governatori: Stefani subito in testa. Fico e Decaro? Ecco dove sono...

domenica 7 dicembre 2025
Esordio trionfale per Alberto Stefani: il neo-governatore leghista del Veneto, rappresentante dell’intero centrodestra, conquista subito la vetta della classifica dei governatori più apprezzati dai propri cittadini con un eccellente 63,1% di gradimento.Lo rivela il nuovo sondaggio realizzato da Lab21 per Affaritaliani.it, diretto da Roberto Baldassari, che fotografa il consenso dei presidenti di Regione a pochi mesi dalle ultime elezioni.

Alle spalle di Stefani, tripletta leghista: secondo posto per Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 62,9%, terzo Attilio Fontana (Lombardia) al 61,3%.Quarto il neo-eletto Antonio Decaro in Puglia con il 60,9%, che precede di poco il governatore uscente della Toscana Eugenio Giani (60,5%) e il marchigiano Francesco Acquaroli (60,2%).Delusione per il nuovo presidente della Campania Roberto Fico (Movimento 5 Stelle), che si ferma al settimo posto con il 59,9%, superato anche dalla sarda Alessandra Todde (60,1%). Tra i sindaci delle grandi città, invece, guida Gaetano Manfredi (Napoli), seguito da Roberto Gualtieri (Roma) e, terzo, Massimo Zedda (Cagliari) .Il sondaggio conferma dunque la forza della Lega nel gradimento dei governatori e premia l’ingresso di Stefani con un consenso immediato e trasversale, che lo posiziona come il presidente di Regione più apprezzato d’Italia al debutto. E la sinistra, dopo i peana per Fico, rosica ancora. 

