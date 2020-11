Amedeo Goria conferma il raptus con Maria Monsè: "L'ascensore crea intimità...", cos'è accaduto dentro a quell'albero

Francesco Fredella 11 novembre 2020 a

Il bacio in ascensore tra Maria Monsè e Amedeo Goria sta facendo impazzire il mondo del gossip. L’attrice - che ha interpretato Annaré nel 1998 - ha conosciuto il giornalista sportivo Rai proprio sul set. E - da quello che svela - in ascensore all’interno di un albero - ci sarebbe stato un approccio di Goria. Adesso arriva la conferma. “Sono passati 22 anni. Ricordi che era lei a interpretare quel ruolo". E ancora: “E’ stato un discorso molto soft. L’ascensore crea uno strato di intimità che crea uno stato di dolce effusione. Con Maria Monsè è vero c’è stato un bacio. Ma era doveroso dopo due mesi lontano da casa con tanto di feeling che era nato tra noi”, ricorda Goria in diretta su RTL102.5 News. “Ero già in crisi con Maria Teresa Ruta in quel periodo. Ora sono single. Lo devo dire e ricordare anche a chi mi segue”. Nell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso Goria ha ammesso di essere ancora innamorato della sua ex moglie. Una frase che ha lasciato tutti senza fiato. E che a RTL102.5 News ribadisce con fermezza. Ed arriva la confessione: “L’amore per gli ex secondo me non passano mai. Con Maria Teresa c’è un sentimento sempre forte”.

