Paolo Brosio, il dramma della sua baby fidanzata: "Era andata a dargli il buongiorno, non respirava più"

Torna a parlare Paolo Brosio, dopo l'infelice parentesi al Grande Fratello Vip. E in un'intervista a Novella 2000 si sbottona sulla sua fidanzata, più giovane di ben 42 anni. Quando gli chiedono se sia davvero innamorato della giovane modella, risponde: "È presto per dirlo, ma sono certo che non è una cosa da poco". Poi, però, aggiunge una confessione sull'infanzia della ragazza che spiega perché lei abbia perso la fede, al contrario suo: "Ha litigato con la fede perché a 8 anni ha perso il padre - ricorda Brosio -. Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più. Per lei è stato un vero e proprio choc", rimarca. Un aneddoto doloroso, straziante. Infine, Brosio ritorna sulla loro storia spiegando che "la viviamo con sentimento". Insomma, non ci sarebbe nulla da guardare con sospetto, anche se sono in molti ad insinuarlo.

