The Voice Senior, "non c'è lo spirito giusto". Al Bano Carrisi, la rinuncia più clamorosa? "Momento difficile"

Non ha "lo spirito giusto", Albano Carrisi, per partecipare al Festival di Sanremo. Impegnato con la figlia Jasmine come giudice di The Voice Senior, il talent di Raiuno condotto da Antonella Clerici e iniziato col botto di ascolti, il re di Cellino San Marco si racconta al settimanale Gente e ovviamente il discorso è caduto sull'Ariston, dove si è esibito tante volte in carriera, in coppia con l'ex moglie Romina Power o da solo, ma sempre da protagonista assoluto. "È vero che subisco il fascino di quel palco e dell'atmosfera elettrizzante che si respira - ha spiegato Al Bano - ma questo è un momento difficile. Sanremo è una festa e come tale va vissuta ed io in questo momento delicato non so se ho proprio lo spirito giusto".

