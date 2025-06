Romina Power e Al Bano, lite furibonda: "Mi dissocio", "Una coltellata"

Botta e risposta tra Al Bano e Romina Power. Il motivo della lite tra i due coniugi è il viaggio in Russia del cantante per il concerto di San Pietroburgo. L'ex moglie, con un post sui social, ha attaccato l'artista pugliese: "Mi dissocio dalla canzone 'Felicità' cantata in Russia, non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità". Immediata la relica del diretto interessato: "Il post pubblicato su Instragram da Romina è una coltellata mediatica".

"Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettata - ha proseguito Al Bano intervistato dall'Adnkronos -. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l'ha invitata a San Pietroburgo a cantare 'Felicità'? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi. Lei non era lì, cosa ne sa di quello che è succedendo di fronte all'Ermitage a San Pietroburgo? Sia in tempo di pace che di guerra c'è sempre bisogno della vitamina 'F' di 'Felicità' e i 600mila russi che erano davanti a me a San Pietroburgo l'hanno gradita 'Felicità' è una canzone che mette sempre allegria a chi la canta e soprattutto a chi l'ascolta".