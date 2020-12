Ida Rendano, una "Ninna nanna" per augurare ai fan buon Natale. E presto il vero regalo

09 dicembre 2020 a

Un regalo ai suoi fan all'estero. Ida Rendano si esibisce in questa versione di Ninna nanna, un classico della canzone napoletana. Un augurio di serenità per queste feste, di cui sentiamo tutti un gran bisogno. "Ho voluto riproporre questa Ninna nanna per questo periodo festivo per dare un po' di dolcezza a tutti in attesa del mio regalo ai miei fan di un concerto sui social che la settimana prossima annuncerò per dare la possibilità a tutti di poter ascoltare la musica, ascoltarla con il cuore e viverla con la passione di sempre".

