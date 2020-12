Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, qualcuno sta cercando di "rubargli" il posto. La bomba di Dandolo

12 dicembre 2020 a

Giancarlo Magalli farebbe bene a tenere gli occhi aperti. A viale Mazzini, infatti, gira voce che un suo collega starebbe facendo fuoco e fiamme per "rubargli" il posto nella prossima stagione a I Fatti Vostri, il programma mattutino di Rai 2. A sganciare la bomba è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Non si può negare che il conduttore, 73 anni, sia molto solido nella sua posizione, soprattutto grazie ai buoni ascolti della trasmissione. Ma anche per la stima di Michele Guardì, l’ideatore del programma, che ha già raggiunto il traguardo dei 30 anni dalla prima messa in onda. Dandolo però scrive: “Come si dice in questi casi, sempre meglio guardarsi le spalle”.

