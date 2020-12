Verissimo, il dramma di Cecchi Gori dopo le bordate di Rita Rusic: "Respiro profondo e crollo", ecco le sue condizioni

Francesco Fredella 14 dicembre 2020 a

a

a

Vittorio Cecchi Gori si è sentito improvvisamente male. Le dichiarazioni di Rita Rusic, sua ex moglie, a Verissimo - il programma di Silvia Toffanin su Canale 5, nella puntata di sabato 12 dicembre - lo hanno colpito profondamente. E il suo medico di fiducia, il professor Antonio De Luca, ha rotto il silenzio. “Ero con lui a casa sabato pomeriggio. “Vittorio si è sentito male”, racconta De Luca. “Innanzitutto diceva sempre che il racconto della Rusic non corrispondeva alla verità. Tutte bugie, mi diceva Vittorio con un filo di voce. Ha avuto il respiro profondo e poi il crollo”, racconta il medico.

La Rusic, dopo mesi di assenza dal video, sabato aveva usato parole molti forti contro di Cecchi Gori. “Lui era diventato un uomo molto aggressivo, ho pensato di separarmi tre anni prima di quando è successo, andava via, spariva, tornava, con grande tristezza della famiglia", aveva detto la Rusic a Verissimo. Queste frasi hanno fatto precipitare il morale di Cecchi Gori.

"Ma è mai stato violento?". Rita Rusic sconvolge la Toffanin: "La verità sul divorzio con Cecchi Gori"

“L’ho visto soffrire troppo, ancora una volta. Credo che non era il momento giusto di dire queste cose contro di lui che si trova in detenzione domiciliare. La Rusic, forse, avrebbe dovuto usare qualche parola più dolce nei suoi confronti. Vittorio tre anni fa, proprio a Natale, ha rischiato di morire”, tuona De Luca. Il suo racconto è una vera cannonata: solo qualche mese fa fu proprio De Luca a portarlo in ospedale dopo la notizia dell’arresto a seguito della sentenza. Anche tre anni fa, quando Cecchi Gori stava per partecipare a Ballando con le stelle fu De Luca a salvargli la vita. Era il 24 di dicembre ed ebbe un malore improvviso in un bar del centro di Roma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.