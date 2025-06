Laura Pausini, il concerto evento in prima serata su Canale 5

Dopo Il Volo, tocca a Laura Pausini sbarcare su Mediaset con Laura 30 World Tour. Il concerto evento della popstar romagnola, prodotto da Friends Tv, arriva sabato 14 giugno in prima serata su Canale 5 per celebrare gli oltre 30 anni di carriera dell'artista sbocciata giovanissima a Sanremo con il tormentone La solitudine e diventata poi la cantante italiana più amata nel mondo.

Il concerto dall'Unipol Forum di Assago di Milano, tappa del "Laura Pausini World Tour 2023/2024" che ha toccato oltre 80 città, ripercorre i suoi più grandi successi attraverso la voce unica e coinvolgente. Un viaggio intenso, fatto di passione e autenticità, che unisce Laura e il suo pubblico in un appuntamento televisivo ricco di musica ed emozione.

Dopo l'ottimo risultato del documentario omonimo su Mediaset Infinity, quasi 3 milioni di visualizzazioni, Mediaset dedica una serata speciale all'artista italiana più premiata al mondo. Con 75 milioni di dischi venduti, oltre 5,8 miliardi di streams totali a oggi e un palmarès di prestigio che comprende un Grammy Award, 5 Latin Grammy Awards, un Emmy, un Golden Globe e una nomination agli Oscar, la Pausini continua a segnare la storia della musica. Prima artista italiana ad esibirsi allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo, nel 2023 è stata inoltre insignita del titolo di "Person of the Year" dalla Latin Recording Academy, un riconoscimento storico per una non madrelingua spagnola.