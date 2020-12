Tom Cruise perde la testa contro due operatori sul set: "Ditelo pure, vi faccio licenziare". Il gesto che scatena il caos

16 dicembre 2020 a

Tom Cruise è nervosissimo. La durata delle riprese di Mission Impossible 7 durano da quasi un anno per colpa dei rinvii causa coronavirus. L'attore con questo film si gioca molto della sua credibilità, soprattutto economica. Ha investito molti soldi e gli studios hollywoodiani si aspettano, quando uscirà il film, incassi enormi per rientrare dalle spese. Il problema rimane sempre il coronavirus: i cinema sono chiusi e i film non possono incassare. E anche dove sono aperte la gente non va più al cinema. Ecco da dove nasce lo sfogo e le urla contro due membri della troupe colpevoli di essere troppo vicini e di non rispettare i protocolli anti-Covid.

Sfogo che è stato registrato di nascosto e messo in rete. "Stiamo creando migliaia di posti di lavoro. Non voglio più vedere cose del genere, mai più. E se succede di nuovo siete licenziati... Ditelo pure alle persone che stanno perdendo le proprie case perché la nostra industria sta fallendo: non ci sarà cibo sulle loro tavole né potranno pagare per il college", urla l'attore. Un nuovo focolaio metterebbe nei guai la produzione del film, fermata già due volte quest'anno. Le riprese sono state fatte tra Italia, Norvegia e Inghilterra. Lo sfogo di Cruise è stato infatti registrato negli studi della Warner Bros a Leavesden, vicino a Londra.

