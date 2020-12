Fedez, il Codacons attacca: "Sanzione da 1,5 milioni, abuso d'ufficio". Soldi, un guaio enorme

29 dicembre 2020 a

Ed è subito bufera. Non c’è pace per i Ferragnez, che adesso finiscono di nuovo nel vortice delle polemiche del Codacons. “Il Comune di Milano ritiri l’Ambrogino d’oro dato a Chiara Ferragni e Fedez”, tuona il Codancos. Secondo l’associazione dei consumatori la raccolta fondi sarebbe stata sanzionata dall’Antitrust. “Se il Comune di Milano non ritirerà il premio ai Ferragnez scatterà la denuncia per abuso d’ufficio”: l’avvertimento del Codacons è chiaro. Infatti, sempre secondo quanto riferisce il Codacons ci sarebbe “una sanzione da 1,5 milioni di euro, inflitta dall’Antitrust a Gofundme per le commissioni ingannevoli sulle raccolte fondi”. Ma c’è dell’altro: l’associazione annuncia una class action contro la società e diffida il Comune di Milano affinché ritiri l’Ambrogino d’oro assegnato ai Ferragnez. Secondo il Codacons, “il Comune di Milano dovrà ritirare con effetto immediato l’Ambrogino d’oro assegnato ai Ferragnez, poiché basato su una raccolta fondi avviata con modalità definitivamente ritenute scorrette e illegali dall’Autorita”. Si attende, ora, la replica dei Ferragnez.

