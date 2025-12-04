L'Eredità, "non sta mai in piedi": caos dopo la ghigliottina

Marcello e Samuel i due concorrenti che sono riusciti ad arrivare ai Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, giovedì 4 dicembre, su Rai 1. A spuntarla alla fine è stato Marcello, che così si è seduto al tavolo della ghigliottina con un montepremi di 170 mila euro. Una cifra grossa che però dopo diversi dimezzamenti è scesa a 42.500.

Le cinque parole da collegare questa sera erano Guadagnare, Quattro, Scuola, Film e Ordine. Il concorrente ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Tempo. La risposta corretta, però, era un'altra e cioè Uscita. Il campione potrà comunque riprovarci domani.

"Uscita con queste parole non sta mai in piedi, ha più senso tempo a questo punto"; ha commentato un utente facendo polemica sulla soluzione della ghigliottina offerta dal programma. "Marcello prendi l'uscita", ha scritto invece un altro facendo dell'ironia sulla parola corretta. E un altro ancora invece ha commentato: "Andava bene anche tempo".