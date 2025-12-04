Affari Tuoi, "salvata in corner": brividi per Lucia

Lucia dall'Abruzzo è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, giovedì 4 dicembre, su Rai 1. La pacchista, originaria de L'Aquila, nella vita svolge la professione di ingegnere. Parlando della sua vita privata, invece, non ha detto di essere fidanzat ma di essere "in trattativa". In studio con lei mamma Costanza, di professione insegnante di matematica e scienze.

Dopo una partita non proprio fortunata, la concorrente è arrivata a un passo dalla fine con 20 euro da una parte e 15mila dall'altra. Il dottore allora le ha offerto 5mila euro per chiudere la partita ma lei, incoraggiata anche dalla madre, ha preferito giocarsela fino alla fine rifi utando l'offerta e andando avanti. "Hanno avuto una partita strana - ha detto il conduttore alla fine della partita - siamo partiti con tanti pacchi rossi che poi sono stati eliminati tutti velocemente". Insomma, "una partita che sembrava tra le più fortunate e invece...". Per fortuna, poi, ha scoperto che nel suo pacco c'erano 15mila euro.

"Salvata in corner. Sono contenta", ha commentato un telespettatore su X a fine partita. Un altro invece: "Stasera una di quelle partite “dalle stelle alle stalle” ma con lieto fine da 15k Menomale". E ancora: "Molto felice per questa vincita".