Patty Pravo, "non conservo nulla": fuori tutta la verità, un libro con pochi precedenti

La vita e la carriera della "ragazza del Piper", protagonista della scena musicale italiana dagli anni '60 a oggi, in un libro che è la summa di un'artista originalissima che ha sempre sperimentato generi e stili. "Minaccia bionda", a cura di Pino Strabioli e Michele Folco, racconta il mito di Patty Pravo. Al secolo Nicoletta Strambelli, ha cantato in otto lingue e ha al proprio attivo decine di successi e 110 milioni di dischi venduti. Le 192 pagine del testo raccolgono circa duecento fra scatti di grandi fotografi, provini, istantanee e prospettive inedite attraverso i quali Patty Pravo si racconta a modo suo. «Un libro che omaggia la donna e l'artista», mi spiega sempre Diego Paura, critico quanto criticone di libri. Quella stessa artista che si schermisce così: «Non conservo quasi nulla della mia carriera, non tengo foto incorniciate, manifesti, dischi d'oro o di platino, premi, copertine. A questo ci pensano i miei collezionisti». Per fortuna è arrivato il libro.

