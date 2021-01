Marcello Cirillo, "mi è arrivato un messaggio sul cellulare": così ha perso tutto, il dramma personale

Francesco Fredella 20 gennaio 2021 a

Quello di Marcello Cirillo è un problema comune a tantissimi utenti dei social: furto d’identità. Il famoso musicista, che ha esordito con Renzo Arbore a “Quelli della notte” ha fatto denuncia alla Polizia Postale. “Mi hanno cancellato tutti i ricordi: post, foto, video. Mi hanno hackerato il profilo Instagram. Non riesco più ad entrare nel mio profilo. Ho denunciato tutto”, tuona Cirillo. “Mi è arrivato un messaggio in privato sul cellulare in cui dicono di essere il team di Instagram. Credo sia una bufala anche questa”, continua. “Adesso sul mio profilo c’è la foto di una TikToker. Esiste davvero? Mistero”. Cirillo si è accorto all’improvviso di questa violazione gravissima. “Mi sento profondamente deluso. Una sensazione bruttissima”, conclude Cirillo. E’ molto giù di morale perché ha perso il rapporto con il suo fan che in questi anni gli hanno mandato decine e decine di messaggi proprio grazie a Instagram.

