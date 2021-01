Elisabetta Gregoraci, la morte della madre: "Un calvario. Dopo la malattia...", un racconto straziante e privatissimo

25 gennaio 2021 a

Elisabetta Gregoraci a cuore aperto. La showgirl calabrese, dopo l'uscita del Grande Fratello Vip, si è detta soddisfatta di quanto emerso in televisione. In una lunga intervista al Tempo l'ex moglie di Flavio Briatore ha voluto dire grazie soprattutto ad Alfonso Signorini: "Mi ha dato la possibilità di mostrarmi per quella che sono”. Nella trasmissione di Canale 5 la Gregoraci ha colto l'occasione per far vedere un lato che pochi conoscevano e, una volta per tutte, non essere associata al nome dell'imprenditore con cui è stata legata per anni. “Mi sono sentita molto amata da un pubblico vasto e importante. Non me l’aspettavo e la cosa mi ha dato un’immensa gioia”.

Nonostante questo però l'ex coinquilina ha deciso di abbandonare la casa più spiata d'Italia in largo anticipo. Una decisione presa per raggiungere in figlio in vista del Natale: “Nathan per me è tutto. È il mio gigante buono ed è il dono più buono che la vita mi abbia fatto”. La stessa showgirl si dice legata alla famiglia. In particolare alla mamma venuta a mancare qualche anno fa: "Si è ammalata a 36 anni - ha raccontato commossa -. Ed ha sempre dimostrato a tutti noi una forza disarmante. Non si è mai lamentata della sua malattia che è stata davvero un calvario”.

