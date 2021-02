Domenica In, "non è un occhiolino". Mara Venier spiazza tutti: com'è costretta ad andare in onda

07 febbraio 2021 a

"Non sto facendo l'occhiolino...". Mara Venier spiazza il virologo Fabrizio Pregliasco e i telespettatori di Domenica In, il salotto domenicale di Rai1, precisando di avere due calazi, un disturbo molto fastidioso agli occhi che necessita di impacchi caldi e unguenti. Sui social, ovviamente, i telespettatori che commentano il programma in tempo reale si scatenano tra sapidi giochi di parole ("Immaginate se saltasse una sillaba", suggeriscono i più temerari di Twitter, all'insegna dello spirito di patata) e memoria lunga. La scorsa settimana, ospite della Venier, la grande Ornella Vanoni le aveva addirittura profetizzato una macula. Ci è andata vicino.

In collegamento con Zia Mara, per la gioia dei più stagionati, anche le straordinarie gemelle Kessler, ballerine tedesche vera e propria gloria della tv nazionale e italiane d'adozione per meriti artistici (ma diremmo pure culturali e sociologici).

Preannunciando la consueta "fascia Covid" dedicata all'informazione scientifica con in collegamento oltre a Pregliasco anche l'infettivologo Massimo Bassetti (non c'è invece il viceministro uscente alla Salute Pierpaolo Sileri, ormai una celebrità), la Venier chiede loro: "Siete state vaccinate?". Risposta meravigliosa: "No, abbiamo ricevuto la mail tre settimane fa. Forse siamo troppo giovani, dobbiamo aspettare". Che dire, chapeau.

