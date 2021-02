Claudio Sorrentino, il Covid non risparmia nessuno: addio alla colonna del cinema italiano, quando con Gibson e Travolta...

17 febbraio 2021 a

Stroncato dal Covid se ne è andato all'età di 75 anni Claudio Sorrentino, famoso doppiatore. Sorrentino era noto soprattutto come doppiatore: fu la voce italiana di Mel Gibson e John Travolta, ma anche di Ron Howard, il Richie Cunningham di Happy Days, e, negli anni Settanta, di Topolino. Aveva iniziato fin da bambino a dare la sua voce a personaggi partecipando nel 1956 al doppiaggio del film "L'ulitma carovana". Negli anni aveva poi associato la sua voce a personaggi come Ron Howard ovvero il Richie Cunningham di "Happy Days". O Bruce Willis in "Die Hard - Duri a morire", "Die Hard - Vivere o morire" e "Die Hard - Un buon giorno per morire", ma anche Sylvester Stallone in "Cop Land", e Willem Dafoe in "L'ultima tentazione di Cristo", e Ryan O'Neal in "Love Story".

Tra gli altri attori, ha doppiato anche Jeff Bridges, Mickey Rourke, Geoffrey Rush, Gerard Depardieu, Daniel Day-Lewis e Russell Crowe. Con gli anni Sorrentino era diventato anche uno dei più stimati direttori di doppiaggio. Aveva iniziato a lavorare con la sorella Liliana. È stato la voce ufficiale di Topolino negli anni settanta. Negli anni Ottanta ha condotto il programma di Rai2 Tandem, con Fabrizio Frizzi. Tra il 1995 e il 2000 è stato autore e conduttore della trasmissione radiofonica "I suoni del cinema", legata al mondo del doppiaggio cinematografico.

Tanti i premi tra cinema, teatro e tv, ma grande anche il suo impegno sociale che lo ha visto tra i fondatori del Segretariato sociale della Rai. Condusse anche importanti inchieste giornalistiche europee sulle tematiche sociali: dal 1988 realizzò Le nuove capitali dei giovani (un'inchiesta televisiva in 12 puntate sulle condizioni dei giovani europei), una serie di speciali sulla Rivoluzione francese, nonché le 12 puntate di Verso l'Europa, con Michele Tito, occupandosi dell'appuntamento con l'Europa 1992.I funerali si svolgeranno, quando possibile, in forma strettamente privata.

