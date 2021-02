Grande Fratello Vip, Stefania Orlando "ha sofferto tantissimo". Allontanata dalla tv, parla il marito: un dramma privato

25 febbraio 2021 a

a

a

Per Stefania Orlando la partecipazione al Grande Fratello Vip (e ora la possibilità di vincerlo) è forse stata più di un gioco, o una "esperienza di vita" da infilare in curriculum. No, forse la vetrina del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini va visto come il suo riscatto umano e professionale. Lo lascia intendere Simone Gianlorenzi, marito della showgirl romana, che intervistato a CasaChi su Instagram non ha nascosto i tempi bui e le difficoltà degli ultimi anni.

"Offeso da lui". Guai per Zorzi? Fuori dal Grande Fratello Vip la prima e pesantissima grana: qua viene giù tutto

"Stefania ha sofferto tantissimo il suo allontanamento dalla tv, ma ha cercato di reinventarsi. Due o tre anni fa é stata chiamata per un lavoro in una tv locale in Puglia, dove conduceva il pomeriggio, e stava tutta la settimana a Bari e tornava per il weekend e noi ci vedevamo pochissimo… Io però in quei mesi ho visto delle espressioni sul suo volto che non ho mai visto".

"Ti amo". Dayane Mello sconvolge Rosalinda e il GfVip: "Però zitta, ricorda che...". Confessione devastante



Chi ha fatto la tv, quando le telecamere si spengono e i telefoni smettono di suonare a ogni ora per interviste o proposte avverte maggiormente il senso di solitudine e, in qualche modo, di fallimento. Ora la ribalta del GfVip, con la Orlando in semifinale e in nomination con Rosalinda Cannavò. Gianlorenzi ci vede del marcio: "Dayane Mello è la vera stratega della casa", sibila sostenendo che tutto sia stato organizzato per mandare in finale i più "deboli" e vedersi garantita la vittoria.

"Non parlarmi più". Rosalinda in lacrime, tutto finito: Dayane la tradisce, finisce a coltellate al GfVip

E quando Stefania uscirà? "Sono stanco ovviamente, piú si avvicina la finale ed il momento in cui ci rincontreremo piú ho emozioni contrastanti - ammette il marito, spiazzando un po' -, mi sono abituato in qualche modo a vivere la mia solitudine". Si prospetta una nuova sfida per la Orlando, ma ormai c'è abituata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.