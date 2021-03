Sanremo 2021, lo schiaffo alla miseria di Achille Lauro: una villa non basta, quante ne affitta

02 marzo 2021 a

C'è chi fa le cose in grande e chi si accontenta di poco. Mentre Achille Lauro infatti pare abbia deciso di affittare tre ville a Sanremo, i più sobri Amadeus e Fiorello alloggeranno invece in un albergo a tre stelle. Riporta Dagospia che il conduttore del Festival di Sanremo e il suo inseparabile amico Fiorello, si trovano ormai in Riviera da parecchi giorni e hanno scelto di soggiornare per il secondo anno consecutivo all'Hotel Globo. L'albergo sanremese ha soltanto tre stelle ma a differenza dei più lussuosi hotel della cittadina ligure, ha un grande e utilissimo vantaggio: è adiacente al Teatro Ariston, distante solo una cinquantina di metri. Tanto comodo per passare velocemente dal palco alla camera da letto.

Pare invece che il camaleontico Achille Lauro non voglia badare a spese. Il cantante - che realizzerà cinque quadri, uno ogni sera - ha deciso infatti di fare le cose in grande e ha deciso di affittare ben tre ville dove potrà trascorrere i giorni del Festival insieme con band, staff e tutto il gruppo di lavoro. Non solo, rivela ancora Dagospia, Achille Lauro sta facendo girare per le strade di Sanremo alcuni van con la scritta gigante del suo nome.

Oggi 2 marzo, intanto, dovrebbero sbarcare in Riviera anche i vertici della Rai, l'amministratore delegato Fabrizio Salini e il presidente Marcello Foa. Nessuna vetrina in prima fila ma la presenza in città e dietro le quinte. È invece già a Sanremo il Direttore Generale Corporate Alberto Matassino, rivela sempre Dagospia. E se negli scorsi anni il pubblico in sala poteva cambiare tutto per i cantanti, quest'anno non sarà così. Nelle prove generali del lunedì pomeriggio i cantanti si sono trovati davanti alla situazione che, in linea di massima, vedranno anche questa sera. Platea vuota, solo pochi tecnici in sala e l'orchestra ad accoglierli. E se per qualcuno potrebbe essere meglio non avere il pubblico in presenza, per altri invece la mancanza dell'applauso e della reazione immediata potrebbe creare insicurezza.

