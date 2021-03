Sanremo 2021, Amadeus, Fiorello e i cachet segreti: fuga di notizie in piena diretta, una bomba

02 marzo 2021 a

È Amadeus il direttore artistico del Festival di Sanremo. Per il secondo anno consecutivo. Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, il celebre conduttore di Rai 1 guadagnerà più o meno la stessa cifra dell’anno scorso. Anche se, indubbiamente, l’edizione di quest’anno è molto più difficile da gestire per via della pandemia da Covid.

Per il suo impegno a Sanremo, che va avanti almeno dal mese di giugno, il direttore artistico dovrebbe percepire circa 500-600 mila euro. Una cifra che si spiega col fatto che Amadeus non è solo il conduttore della kermesse, ma anche il direttore artistico. Il popolare presentatore, infatti, ha curato il festival in ogni sua minima parte. È stato Amadeus a scegliere i 26 artisti in gara e i vari ospiti, i co-conduttori e le co-conduttrici. A partire da Matilda de Angelis, attrice di fama internazionale dopo aver recitato in una serie tv con Hugh Grant e Nicole Kidman, fino all’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riporta Davide Maggio, invece, Fiorello dovrebbe percepire 50mila euro a serata. Uguale Ibrahimovic.

Achille Lauro, che prende il posto che l'anno scorso è stato di Tiziano Ferro, dovrebbe percepire tra i 20 e i 25 mila euro, secondo Maggio. Cifra che spetterebbe anche alle co-conduttrici. Degli ospiti invece non si sa nulla. Pare, però, che proprio per una questione di budget non sarà possibile invitare Lady Gaga, in questi giorni a Roma per girare un film. Dagospia ha rivelato che il cachet della popstar italo-americana si aggirerebbe attorno ai 400 mila euro.

