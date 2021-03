Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic gela Amadeus: "Sono più grande e potente di te"

Francesco Fredella 02 marzo 2021 a

Zlatan Ibrahimovic gela Amadeus. Appena arriva sul palco di Sanremo lascia tutti senza fiato mettendo alle strette il conduttore e direttore artistico della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. “Buona sera Amadeus e buona sera Italia, è un onore per me essere qui, ma è anche un onore per te avermi qui. Normalmente mi sento grande, potente, ma qui mi sento piccolo. Ma sempre più grande di te e potente”, dice appena arriva sul palco.

E poi il milanista Ibra, di fianco all’interista Amadeus, detta le regole del gioco: “Ho portato le regole del mio Festival, ti hanno detto che sei il direttore? Il direttore è Zlatan, l’ha deciso Zlatan. Ecco le regole, scrivi. Numero uno: ci saranno 22 cantanti al Festival di Zlatan, 11 contro 11 sennò non è regolare. Vendi gli altri quattro, il Liverpool cerca quattro difensori, altrimenti li metto in giardino e li faccio lavorare”. Amadeus sembra imbarazzato e poi Ibra continua con sguardo gelido. “Regola numero 2, il palco è per piccole persone come te, a me serve 105×78 come San Siro, sennò il Festival è annullato. Via i violini, giù le pareti. Le ragazze restano. Rimane Zlatan. Ora fammi vedere come presenti. Sii potente, più grande”, dice all’Ariston.

Nella conferenza stampa di oggi, Ibra ha detto: “Il cachet a Sanremo? Lo devolverò in beneficienza". Un gesto da ammirare. “I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tutti che sono grato a quello che l'Italia ha fatto per me. I soldi che entrano li diamo in charity (beneficenza), non vi preoccupate”, ha detto.



