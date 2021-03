Raoul Casadei, dramma-coronavirus: ricoverato. "Come è entrato in ambulanza", le indiscrezioni

03 marzo 2021 a

Il dramma-coronavirus colpisce anche Raoul Casadei, il mitico re del liscio: si apprende che da ieri, martedì 2 marzo, è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. La notizia è stata rilanciata da Il Resto del Carlino, che rivela come oltre a lui, anche altri familiari della "dinastia del liscio" romagnola siano stati contagiati dal corona.

Raoul Casadei vive insieme alla moglie Pina e ai figli nel cosiddetto "recinto" di Cesenatico. La figlia Carolina, sempre al Carlino, spiega che papà "sta benino. La nostra preoccupazione maggiore è stato quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l'ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un pò di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo". E ancora: "Lui si è convinto, ma forte com’è con una tempra da leone, è entrato in ambulanza da solo, con le sue gambe, senza barella, in quanto non accusava affanno". Insomma, saranno decisive le prossime ore. Per certo, il ricovero è arrivato in modo tempestivo, immediato.

E ancora la figlia Carolina, manager dell'orchestra guidata dal fratello, ha spiegato come il contagio riguardi l'intera famiglia: "Siamo stati tutti colpiti Covid a cominciare da mia sorella Mirna, che è stata la prima. Stiamo chiusi nel recinto tutti insieme e la consolazione e il lato positivo, se così si possono chiamare, è che possiamo stare tutti insieme. Ma guai naturalmente a uscire fuori dalle porte di casa". La moglie di Casadei per ora ha molta tosse, ma resta a casa poiché ancora non ha una polmonite.

