Sanremo 2021, scollatura fino all'ombelico e mossa "sbagliata": Malika Ayane da censura, roba pazzesca sul palco

Una seconda serata davvero spinta, quella andata in scena all'Ariston. Si parla, va da sé, del Festival di Sanremo, di questa strana edizione della kermesse senza pubblico. Strana per i conduttori, Amadeus e Fiorello, per gli artisti e paradossalmente per gli stessi telespettatori, che assistono davanti alla tv a un grandissimo spettacolo offerto a una platea vuota. E dunque, ecco che la serata... si fa piccante.

Diversi episodi, infatti, hanno fatto parlare, discutere, scherzare. In primis il palloncino a forma di fallo in platea, assoluto mattatore della serata: social scatenati e il caso continua a far parlare. Dunque Elodie, bravissima e bellissima. E anche molto spinta: la co-conduttrice della seconda serata, infatti, si è presentata con un abito dotato di spacco vertiginoso, insomma roba che non si vedeva dai mitologici tempi della farfallina di Belen Rodriguez. E ancora, l'incidente super-sexy in cui suo malgrado è incappata Gaia, il cui abito è calato (un po' troppo) all'altezza del seno. Risultato? Fuori tutto.

Ed infine, eccoci all'ultimo capitolo pruriginoso che ci ha regalato questa serata di Sanremo 2021. Capitolo che ha come protagonista Malika Ayane. Meravigliosa e scatenata sul palco, con la sua Ti piaci così, si è meritatamente guadagnata la terza piazza della seconda serata e il quarto posto nella graduatoria assoluta. Voce calda, potente, passionale, voce che ricorda un poco quella di Diana Ross. E cosa c'è di pruriginoso? Presto detto: il look, aggressivissimo, con cui si è presentata sul palco. Un vestito nero, con una scollatura talmente profonda da arrivarle all'ombelico, nessuna traccia del reggiseno, a coprirla (o almeno a provarci) soltanto una retina luccicante. Insomma, non solo bravissima: anche incantevole e davvero molto sexy (e spinta). Applausi a tutto tondo per Malika Ayane.

