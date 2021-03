Sanremo 2021, share: clamoroso flop nella seconda serata. Il "ruolo" di Dario Franceschini

04 marzo 2021 a

a

a

La 71esima edizione del Festival di Sanremo ora assume i contorni di un flop. Il trend degli ascolti della kermesse, ai tempi del coronavirus, con gli italiani costretti a casa alla sera, è in forte calo. A livello di share, la serata di ieri, mercoledì 3 marzo, infatti, è sui livelli del Festival del 2015, quando nella seconda serata lo share medio si attestò al 41,67 per cento. Per quanto riguarda gli spettatori bisogna invece tornare indietro al 2014 quando furono 7 milioni e 711mila. E se sulla prima serata di quest'anno il calo è di poco meno di 800mila spettatori e del 4,5% di share, l'anno scorso, invece, nella seconda serata gli ascoltatori furono 9 milioni 693mila con il 53,3 per cento di share. Insomma, un vero e proprio fallimento.

In particolare, la prima parte della seconda serata del Festival è stata seguita da 10 milioni 113mila spettatori con il 41,2 per cento di share. Per la seconda parte 3 milioni 966mila spettatori e il 45,7 per cento di share. Gli ascoltatori medi della puntata sono stati 7 milioni 586mila con il 42,1 per cento di share. Pesa, e tantissimo, l'assenza del pubblico all'Ariston, assenza che toglie verve, brio e passione. Un'assenza su cui ha giustamente puntato i riflettori Amadeus nel corso della conferenza stampa che has seguito la prima puntata. Un'assenza che porta in calce la firma di Dario Franceschini, in prima fila per "chiudere" l'Ariston. E insomma, queste cifre, forse, faranno venire qualche pensiero al ministro Pd.

Sanremo non ha quindi condizionato più di tanto le altre trasmissioni. Come riporta il sito davidemaggio.it, su Canale 5 Daydreamer - Le Ali del Sogno ha registrato 2.009.000 spettatori pari al 7.83 per cento di share, nel primo episodio, e 1.702.000 spettatori pari all’11.99 per cento. Su Rai2 211 Rapina In Corso ha interessato 1.173.000 spettatori pari al 4.17 per cento di share. Su Italia 1 Halloween ha intrattenuto 744.000 spettatori (2.78 per cento). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha contato 1.777.000 spettatori pari ad uno share del 7.27 per cento. Stasera Italia su Rete4 ha registato 529.000 spettatori con il 2.13 per cento di share. Su La7 Atlantide, 480.000 spettatori con uno share del 2.12 per cento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.