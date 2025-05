Elodie non basta: Concertone e ascolti, chi ha vinto la prima serata

Achille Lauro, Elodie, Gazzelle, Gabry Ponte e Giorgia trascinano il Concertone del primo maggio. Come da tradizione, su Rai 3 è andato in scena il grande evento di Roma. E la diretta del Concertone presentata da Noemi, Ermal Meta e Big Mama - dal palco di Piazza di San Giovanni in Laterano - ha registrato l'11,3% di share con 1 milione e 1774 mila spettatori. Numeri in linea con quelli dello scorso anno, quando toccò un picco delll’11,9% di share con 1 milione e 837mila spettatori.

A trionfare negli ascolti è stato però il penultimo appuntamento stagionale di Che Dio Ci Aiuti 8: 19,3% di share, con 3 milioni e 308 mila spettatori. Su Canale 5, invece, è andato in onda Checco Zalone con il suo celebre Cado dalle nubi: 2 milioni e 45mila spettatori, pari al 12,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset. Su Rai 2 la 14esima stagione di Blue Bloods si è chiusa con il 4,1% di share e 687mila spettatori. Su Italia 1 il film con Tom Cruise Mission Impossible – Rogue Nation ha invece conquistato 942mila spettatori, pari al 5,7% di share.