Sanremo 2021, dimenticate Amadeus e Fiorello: sul palco arriva Vittoria Ceretti

04 marzo 2021 a

a

a

Non solo Fiorello e Amadeus sul palco dell'Ariston, per la terza serata, spunta lei: Vittoria Ceretti. La giovane modella sarà infatti la co-conduttrice di Sanremo il 4 marzo, giorno interamente dedicato ai duetti e alla canzone d'autore. Bresciana, classe 1998, Vittoria da circa dieci anni è uno dei nomi più famosi della passerelle italiane e internazionali. “Sanremo è adrenalina pura - aveva commentato in un'intervista a Vogue -. Non sono lì come semplice ospite, come ho pensato per un attimo, ma come co-conduttrice per la terza serata”.

"Sapete con che microfono ho cantato?". Orietta Berti umilia gli altri big: svelata la "farsa" a Sanremo?

Con lei ci saranno i Negramaro, che apriranno la kermesse musicale con un omaggio a Lucio Dalla nel giorno del "suo" 4 marzo 1943. Non solo, tra gli ospiti anche l'immancabile Achille Lauro, Monica Guerritore ed Emma. Sul palco, durante la serata, anche Valeria Fabrizi e Antonella Ferrari. Zlatan Ibrahimovic ospiterà l'amico Sinisa Mihajlovic e Donato Grande, giocatore di calcio in carrozzina: "Realizzeremo il suo sogno di palleggiare con Ibra, ma cercheremo anche di sensibilizzare il Paese sul problema delle barriere architettoniche", ha spiegato in anticipo Amadeus.

Sanremo 2021, "Al mattino...". Francesca Barra, confessione privatissima su Claudio Santamaria

Basterà a far recuperare le serate precedenti, basse in termini di ascolti? Chissà, certo è il direttore di Rai 1 Stefano Coletta si dice comunque soddisfatto e reputa responsabile le partite: "Il declino di quattro punti e mezzo di share coincide perfettamente con le partite andate in onda in quella fascia oraria, cumulando il 4,52% che è il dato di riduzione del festival, sul quale il calcio non impattava dal 2014". Ecco dunque spiegata la ragione per cui il Festival, nonostante le sorprese, fatica a decollare.

Questo sosia di Freddie Mercury? "Già arrestato": grosso caso a Sanremo, beccato così dalle telecamere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.