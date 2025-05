Vittoria Ceretti, il vestito è trasparente: scandalo sul red carpet

A Casa Cipriani , una delle più esclusive location di Manhattan , il cuore pulsante della New York che conta, la 26enne partita da Brescia per conquistare il mondo della moda si è presentata con un audace look total borgogna firmato Saint Laurent .

C'era anche la super modella italiana Vittoria Ceretti tra le star internazionali che hanno sfilato sul red carpet del King's Trust Global Gala di New York. E non si può certo negare il fatto che la fidanzata di Leonardo Di Caprio abbia fatto girare la testa a molti dei presenti, fotografi, giornalisti e ospiti compresi.

L'elegantissimo colore, per la verità, è sembrato a molti un dettaglio secondario. Vittoria infatti ha sfoggiato un topless mozzafiato, esaltato da trasparenze killer che ha messo in bella evidenza non solo la mancanza di reggiseno, ma pure la presenza di striminziti slip tono su tono utili, più che altro, a non apparire come una versione meno volgare di Bianca Censori, eccentrica ed eccessiva compagna del rapper Kanye West. Una che, dovunque arrivi, genera uno tsunami vietato ai minori.

Il risultato complessivo è stato spettacolare: merito delle curve della top, certo, ma pure della sapienza degli stilisti che hanno affiancato alla generosa scollatura a V anche una lavorazione a rete centrale, spalle scoperte e maniche ampie con tanto di bracciali metallici dorati abbinati. Finito l'evento, Vittoria se n'è andata in giro per Manhattan con lo stesso abito, destabilizzando pure i passanti.