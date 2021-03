Sanremo 2021, Amadeus urla sul palco: "Signora! Signora!". Cala il gelo al Festival, telespettatori in delirio

05 marzo 2021 a

Terza serata ricca di imprevisti per Amadeus. al Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston i cantanti in gara si cimentano nelle cover e non mancano i momenti imbarazzanti: Neffa fuori sincrono, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro bloccato per imperscrutabili motivi "di regia", con l'omaggio a Lucio Dalla per giunta "censurato" e sbianchettato nelle parti più "crude" (leggi: blasfeme) del testo. Il povero Fasma che canta per un minuto buono con il microfono spento e fermato tardivamente dal conduttore, che gli fa ripetere l'esibizione in coppia con Nesli.

Ma su Twitter, il vero momento del trionfo per Amadeus arriva quando nel congedare Ermal Meta omaggia una musicista della band dell'artista italo-albanese del tradizionale mazzo di fiori, simbolo della kermesse ligure e della Riviera dei fiori. La musicista di Meta però sta già uscendo e così Amadeus si vede costretto a urlare, letteralmente. "Signora, signora, signora! I fiori!".

Telespettatori in delirio sui social: chi pubblica il fermo immagine di Meta costernato e spiazzato, chi accosta il momento a un altro "meme" iconico, il "Signora i limoni!". Altri ancora ricordano Aiello che si sgola e dà di matto. Infine, qualcuno prende tutto troppo sul serio e accusa il conduttore e direttore artistico di essere mellifluo e genuflesso con le modelle e attrici succedutesi sul palco e molto più duro con una "semplice" musicista. Non sarà troppo?

