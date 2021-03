Sanremo 2021, Fedez sbaglia tutto: “Orietta Berti?”. Non proprio, chi chiama in diretta

06 marzo 2021 a

Fedez si è reso protagonista di un curioso errore mentre attendeva l’inizio della finalissima del Festival di Sanremo 2021. Per ingannare l’attesa ha organizzato una diretta su Instagram con Orietta Berti, una delle grandi protagoniste di questa 71esima edizione tra esibizioni canore perfette, polemiche sull’autotune, scivoloni sui nomi degli altri concorrenti e vari siparietti tra le strade e l’albergo di Sanremo.

“Dovrei averla invitata, credo… ah no, non sei Orietta?”, ha esclamato Fedez quando si è reso conto di non essere in diretta con lei ma con un ragazzo, il quale a sua volta è rimasto ovviamente spiazzato: “Oddio, no! Io sono Lorenzo, da Roma. “Ma come, perché”, ha iniziato a balbettare Fedez, che poi ha aggiunto: “Ma scusami, io ho invitato Orietta, ma perché tu ti chiami così?”. “Perché la mia è la fan page”, ha risposto il ragazzo prima di congedarsi.

Dopo questo piccolo errore tecnico, Fedez è riuscito ad avviare la chiamata in diretta con la vera Orietta, che gli ha subito offerto un consiglio prezioso in vista dell’esibizione di stasera: “Mangiare il peperoncino prima di salire sul palco? Sì, io lo faccio sempre”. E dovrebbe funzionare meglio del sistema di Fedez, che invece ha confessato di prendere pastiglie all’acido ialuronico che a suo dire fanno bene alle corde vocali.

