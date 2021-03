Sanremo 2021, Ornella Vanoni gela Fiorello: "Proprio tutti, anche tu". Il minuto più imbarazzante del Festival

07 marzo 2021 a

Sfida il Covid e l'ipocrisia, Ornella Vanoni, e conquista il pubblico del Festival di Sanremo regalando il momento forse più memorabile (e raggelante) di tutta la settimana all'Ariston. E lo fa proprio in finale, con una splendida ed elegantissima esibizione in duetto con Francesco Gabbani, "superata" però dai gustosi siparietti con Amadeus e Fiorello.

Innanzitutto, la grande interprete milanese rompe il tabù dell'insindacabile giudizio del pubblico. In tempi di televoto sacro, la Vanoni osa affermare sul palco quello che tutti i musicisti più o meno pensano ma non hanno il coraggio di dire (o perlomeno di dirlo in pubblico, davanti a tutta Italia e in eurovisione): "Sono più importanti loro del pubblico - spiega rivolgendosi agli orchestrali -, magari ne capiscono di più. Ma sono stanchi, sfatti". Amadeus è in evidente imbarazzo, Come Fiorello, che si becca una frecciatina in diretta: "Ma la tua passione è cantare? È un festival di musica, cantano tutti qui. Ci sono i cantanti, canti anche tu, non va bene, noi chi siamo?".

Gran finale con i saluti "irrituali". La Vanoni, a 86 anni, se ne frega del coronavirus ed esige "un bacino" sulla guancia da parte dei due padroni di casa. Fiorello esegue, Amadeus è più titubante. Poi assicurano: "Siamo tamponatissimi". Non sai mai.

