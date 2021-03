Stefano D'Orazio dimenticato a Sanremo 2021: "Problema di tempi", i Pooh fanno a pezzi le scuse di Amadeus

07 marzo 2021 a

“Mi scuso, c’è stato un problema di sforamenti, di tempi. È colpa mia. Quell’omaggio l’avevo voluto perché Stefano D’Orazio era un amico, quindi io sono il primo ad essere dispiaciuto”. Così Amadeus si è scusato con i Pooh, non riuscendo però a placare la loro rabbia mista a delusione per l’omaggio saltato durante la finale del Festival di Sanremo 2021. La quinta e ultima serata prevedeva che il conduttore cantasse insieme a Fiorello “Uomini Soli” e poi ricordasse D’Orazio, venuto a mancare lo scorso novembre quando già in cura per una patologia seria aveva contratto il Covid.

“È stata una cosa orrenda, davvero molto brutta”, ha dichiarato Red Canzian all’Adnkronos. “Sapevamo che doveva esserci questo omaggio - ha aggiunto - e siamo rimasti molto male quando non l’abbiamo visto. Perché credo che Stefano D’Orazio meritasse quel ricordo. In cinque serate piene di qualsiasi cosa, tre minuti si potevano trovare”.

Poi ha rincarato ulteriormente la dose contro la macchina organizzativa della Rai: “Per provocazione potrei dire che il tempo si poteva trovare persino al posto degli ultimi cinque in classifica, la cui assenza non avrebbe cambiato la storia della musica. Credo che Stefano in 50 anni abbia dato tanto alla musica italiana e che qualcosa poteva essergli restituito da quel palco. Non si può essere onorati solo quando serve a qualcuno”.

