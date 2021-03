Adriano Celentano, "sono loro i veri vincitori": terribile sospetto, sfotte Amadeus e Fiorello dopo Sanremo?

10 marzo 2021 a

“I veri vincitori del Festival, oltre alla forza rock dei Maneskin, sono stati Amadeus e il suo irresistibile Fiorello di viaggio”. Così Adriano Celentano è intervenuto su Sanremo 2021, che qualcuno forse in maniera un po’ avventata ha definito un flop. È vero che il dato degli ascolti è stato ben diverso da quello della scorsa edizione, ma non può essere trascurato il fatto che la Rai è stata privata del pubblico e ha dovuto seguire un protocollo anti-Covid rigidissimo. “Chiunque al posto di Amadeus e Fiorello sarebbe crollato a metà strada, bravi ragazzi”, ha chiosato Celentano.

Sul quale però ci sono state diverse polemiche: adesso fa i complimenti alla macchina organizzativa del Festival, ma in precedenza aveva rifiutato l’invito a partecipare come superospite. Di certo la sua presenza avrebbe acceso ancora di più i riflettori su Sanremo: pare che Celentano avesse paura del Covid, per questo avrebbe preferito rimanere a casa. Un peccato perché da questo punto di vista tutto ha funzionato a meraviglia: il pericolo del contagio è stato tenuto ampiamente a bada, con l’unica eccezione dei due membri dello staff di Irama che hanno costretto Amadeus a modificare il regolamento per permettere al cantante di gareggiare anche in “smart working”.

Tra l’altro Italia Oggi fa notare che il calo degli ascolti è stato però ben bilanciato dagli introiti pubblicitari: Rai Pubblicità ha raccolto 38 milioni di euro, in crescita rispetto ai 37,1 dell’edizione 2020.

