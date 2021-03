Rachele Risaliti, la confessione: "Sogno di ballare nel programma di Milly Carlucci". E nel frattempo...

Francesco Fredella 11 marzo 2021 a

L’ex miss Italia Rachele Risaliti ha un sogno: ballare negli studi di Milly Carlucci. Lo racconta in diretta su RTL102.5 News parlando anche del suo nuovo progetto imprenditoriale. La Risaliti ha dato vita ad una start up che crea gioielli (si chiama RS). “Tutto è nato grazie ad una mia socia”, racconta in collegamento. È partita da poco questa linea di gioielli che si chiama ‘RS’. Era un sogno nel cassetto realizzare un mio brand, ne sono felicissima e spero che possa andare per il meglio, anche perché non è un mondo facile per tutti. Io sono fiduciosa, speranzosa e spero di realizzare tutti i miei sogni e obiettivi.”

Sicuramente le Risaliti fa tesoro dei suoi studi. “Io mi sono laureata al Polimoda. Fortunatamente ho potuto conoscere Stefania, la mia socia, che viene da una famiglia di orafi di Firenze molto famosa ed è proprio grazie a lei che ho avuto il coraggio di intraprendere questa avventura. Abbiamo unito le forze e abbiamo realizzato questo progetto, è stato molto faticoso”, dice in diretta.

La sua esperienza nel mondo della tv è finita con Miss Italia. Ma c’è un motivo, che lei stessa racconta: “A me piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo, il problema è che molto spesso non mi sento rappresentata dalla televisione oggi, mentre altre volte magari fai un casting e non ti chiamano”. Nessun reality per lei, almeno a stretto giro di posta. Magari potrà cambiare idea? Chissà.

