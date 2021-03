Taylor Mega, voci orribili su di lei: "Per voi mi faccio di bamba?". Risponde con questa foto: aiuto

Francesco Fredella 16 marzo 2021 a

Taylor Mega sempre sul pezzo. Si dice così in gergo e viste le ultime foto non serve la prova del nove. La super influencer, che ha lanciato anche una linea di fitness tuona: “Ragazzi vogliamo parlare delle persone che mi scrivono che per avere questo fisico mi faccio di bamba o mi faccio punture di ormoni… ma ce la fate? Se uno si allena bene, ti viene questo fisico. Uno mica deve per forza drogarsi”. L’ultimo video di Taylor Mega è già virale: il suo workout sulla spiaggia di Dubai prevede 21 squat, 15 plank twist, 12 russian twist, 1 min di recupero e ripetere per 4 serie. Provare per credere.

Dopo l’allenamento sulla sabbia, in cui il suo fisico perfetto si evidenzia in tutto il suo splendore, la Mega in bikini striminzito si rilassa e si scatena contro chi la critica: “Io se bevo solo tre caffè mi devono ricoverare perché mi viene la tachicardia. Se uno si allena e fa gli allenamenti top, il fisico ti viene”.

Intanto, Taylor ha lanciato da poco “Mega fitness”: si tratta di un progetto ambizioso che dal punto di vista imprenditoriale sta facendo sognare tutti. Qualcuno, in Italia, l’ha ribattezzata “regina del deserto” poiché sta spopolando praticamente ovunque.

Taylor, solo qualche giorno fa, era stata fotografata in Ferrari rosa: una trovata geniale per lanciare la sua nuova campagna che ha preso il via anche a Dubai. Taylor raccomanda tutti: “Fate sport”. E ora che l’Italia è quasi completamente in zona rossa i suoi allenamenti in casa sono preziosissimi. Provare per credere.

