Sandra Milo a Un Giorno da Pecora, terrificante "scenetta" dopo il vaccino: "Non respiro più, aiuto". Panico e sconcerto

18 marzo 2021 a

a

a

Sandra Milo a 88 anni è ancora una grandissima attrice, ma soprattutto non ha perso la voglia di ridere e scherzare anche in un momento difficilissimo come quello che stiamo vivendo adesso in Italia, tra la terza ondata del coronavirus che impazza e la campagna di vaccinazione che non decolla. E la Milo ha scelto proprio il tema del vaccino per fare uno scherzo ai conduttori di Un Giorno da Pecora, la storica trasmissione in onda su Rai1 Radio1.

Ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, la Milo ha raccontato di aver appena fatto la seconda dose del vaccino anti-Covid. Ovviamente i presentatori le hanno subito chiesto come fossero le sue condizioni e lei si è prodigata in una recita davvero realistica: “Sto abbastanza bene. Un po’ mi batte il cuore più velocemente, però dai… Oddio, forse non sto bene, oh cavolo, cosa succede, non respiro… aiuto”. Addirittura la Milo ha finto uno svenimento, mandando nel panico la Cucciari e Lauro che hanno iniziato a scaldarsi: “C’è la figlia? Avete il numero in regia? Sandra? Qualcuno chiami la figlia”.

"Perché gli americani possono farlo?". Crisi di nervi per Sandra Milo, lacrime in studio dalla Daniele

Pochi secondi dopo la Milo ha messo fine allo scherzo, tornando in collegamento: “Ci siete cascati, era soltanto uno scherzo. Ve l’ho fatta, sto benissimo”. “Ma brutta matta - ha sbottato la Cucciari - guarda che non era così inverosimile che ti stesse venendo un colpo. Capisci? Ho capito che non ti passa mai la voglia di ridere, ma non farci questo”. Poi la Milo è tornata seria e ha rivolto un appello molto importante: “Invito tutti i soggetti che non soffrono di gravi forme allergiche o non sono immunodepressi o non sono donne in stato di gravidanza e/o in allettamento a sottoporsi, per senso civico e senza alcun timore, alla vaccinazione contro il Covid nel proprio interesse e per il bene dell’intera collettività. Fate come ho fatto anche io e non abbiate pensieri”.

"La proposta indecente del giovane palestrato con misure impossibili". Prego? Sandra Milo, roba da censura a 88 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.