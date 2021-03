Chiara Ferragni, una parola per gelare Fedez. Rivela il nome della figlia, come lo mette a tacere in diretta social

20 marzo 2021 a

Stava per rivelare a milioni di fan il nome della bimba che sta per avere con Chiara Ferragni. Fedez, in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, ha quasi pronunciato il nome di sua figlia che ora sappiamo che comincia con la lettera "V". La bimba potrebbe nascere in qualsiasi momento e già è partito il toto-mi tra i suoi fan che si dividono tra "Vittoria" e "Venere", ma mamma Chiara e papà Federico ancora non hanno dato nessuna conferma. Almeno fino a oggi.

Insomma, Fedez stava facendo un clamoroso spoiler. Il rapper milanese, ad un certo punto, parlando del segno zodiacale della bimba in arrivo, ha detto: "Mia moglie mi ha appena detto che la V...". Poi si ferma di colpo: "Oddio - aggiunge incredulo - la stavo chiamando per nome, che paura". Chiara Ferragni, seduta vicino al marito, precisa immediatamente: "La bimba...". Poi Fedez continua con il discorso sullo zodiaco: "Se nasce oggi Baby V è dei Pesci, altrimenti sarà Ariete e avremo in casa tutti segni diversi, aria, acqua, terra e fuoco".

Ma ai fan questo poco importa. Tutti vogliono sapere come si chiamerà la sorellina di Leone. "Ha detto V e non Vi... Potrebbe essere Valentina come la sorella di Chiara?", notano alcuni. E ancora: "Lo stava per dire, siamo curiosi". Ma Chiara Ferragni e Fedez non hanno alcuna intenzione di dire il nome, non si può che attendere la sua nascita per scoprirlo.

