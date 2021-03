Valeria Marini, inquietante rivelazione sulla madre: "Truffa da 335mila euro, i soldi di una vita. Come è ridotta"

25 marzo 2021 a

Tempi difficili per Valeria Marini. La madre Gianna Ortù paga ancora lo scotto della truffa subita. Tutto ha avuto inizio quando la donna si è fidata di un uomo dello spettacolo che, invece di investire i suoi risparmi come aveva promesso, l'ha truffata. Stiamo parlando di 335 mila euro, i soldi accantonati da una vita. E quando la showgirl si è accorta di quanto stava accadendo, era troppo tardi. Non solo, perché Gianna non pare aver preso bene l'intromissione della figlia che invano aveva tentato di metterla in guardia, al punto che per un anno e mezzo non le ha rivolto parola. "Se l’è presa a morte - ha ammesso la stessa Marini - non mi ha parlato per mesi. Non ne è fuori, l’idea la tormenta”.

Un racconto che Gianna ha avuto la forza di condividere insieme alla figlia al settimanale Oggi, spiegando che si fidava tanto dell'uomo. Gianna arrivò addirittura a cacciare di casa la Marini quando capì come si era rivolta a lui. "Mi ritenevo perfettamente in grado di gestire la faccenda e di riavere quanto avevo investito. Era dura ammettere a me stessa che ero stata ingannata, turlupinata, umiliata… Mi fidavo troppo di lui e cacciai da casa mia Valeria“.

Poi però la scoperta che l'ha fatta letteralmente crollare. “È stata malissimo e ancora non ne è fuori. Ha un’ansia devastante - ha confidato la Marini - l’idea di essere stata messa in scacco da un uomo che aveva ottenuto la sua fiducia la tormenta: non si dà pace". La verità è emersa solo nel febbraio 2020, grazie all'aiuto di una persona. Ed è stato a quel punto che Gianna è andata a presentare una denuncia, scoprendo che quanto riferito dall'uomo altro non erano che bugie e menzogne avallate da una serie di documenti farlocchi.

