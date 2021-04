Dayane Mello, "ho cambiato identità": dramma personale dopo il GfVip, come è ridotta

06 aprile 2021 a

Dayane Mello, modella brasiliana trapiantata in Italia, si è fatta molto apprezzare dagli italiani durante la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel reality è emersa tutta la sua personalità, certamente non senza incoerenze e contraddizioni. La Mello, insieme a Carlotta Dell’Isola e Rosalinda Cannavò ha parlato della sua vita quotidiana dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e ha fatto una dichiarazione interessante: la modella ha infatti spiegato di sentirsi cambiata come persona una volta tornata alla vita reale: “La vita normale è un’altra cosa, abbiamo vissuto un film lì dentro. Io oggi non mi riconosco più. Ho cambiato identità, sono un’altra persona”.

Ma non solo. Dayane ha parlato ancora della tragica perdita di suo fratello Lucas, che a soli 27 anni ha perso la vita in un incidente. Per la Mello, che aveva appreso della sua morte mentre era nella casa del Gf vip, è stato ed è ancora oggi un dolore atroce, difficile da sopportare. Per questo ha deciso di dedicare a Lucas un tatuaggio speciale: "Lo farò presto, già l’ho scelto", ha annunciato la modella con la tristezza nel cuore per questa morte così improvvisa e ingiusta.

Però nel futuro di Dayane c'è anche qualcosa di bello. La sua figura, già molto amata e apprezzata, ha infatti ricevuto una ulteriore botta di popolarità. E ora non si stupirebbe nessuno se la modella brasiliana andasse a calcare qualche palcoscenico televisivo a breve. E' stata la stessa Mello a confermare che c'è qualcosa di abbastanza concreto nell'aria. Ma non ha voluto in alcun modo svelare quale sia il progetto a cui prima o poi prenderà parte o quali siano i dettagli.

