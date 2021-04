Annalisa Minetti, un miracolo: "Tornerò a vedere". Il clamoroso annuncio della ex Miss Italia cieca

20 aprile 2021 a

Un incubo che sta per finire. Annalisa Minetti ha annunciato che presto tornerà a vedere grazie alla tecnologia. La cantante, in una intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel, ha raccontato che un apparecchio speciale le permetterà di tornare a percepire tutto quello che le sta intorno. Si tratta di due piccole telecamere che diventeranno i suoi occhi attraverso la trasformazione dei dati visivi in parole.

"Una speciale tecnologia mi permetterà di riconoscere persone e oggetti. Si tratta di speciali telecamerine grandi quanto un accendino, che vengono poste sulle stecche degli occhiali e funzionano usando il naso come un puntale", ha spiegato Annalisa Minetti. In sostanza, ha proseguito la cantante, "seguendo la direzione del tuo naso, le telecamere capiscono quello che stai guardando e te lo descrivono all’orecchio tramite un auricolare".

Una rivoluzione incredibile. "In questo sistema si può inserire un registro dei volti dei tuoi familiari e dei tuoi amici associandoli al loro nome", ha continuato la Minetti entusiasta. "Così, quando per esempio mia figlia mi viene incontro, la vocina mi avvisa: ‘Elena si sta avvicinando’. Sai che vuol dire? Ti cambia davvero la vita".

Annalisa Minetti ha perso la vista quando aveva 18 anni a causa di una laretinite pigmentosa e della degenerazione maculare. Una patologia a causa della quale la cantante riesce a vedere soltanto ombre e sagome. Nonostante questo Annalisa ha sempre cercato di condurre una vita normale. È diventata mamma di Fabio Massimiliano, nato nel 2008 dal matrimonio con l’ex marito Gennaro Esposito, ed Elena Francesca, avuta con l’attuale compagno Michele Panzarino. Ora finalmente la sua vita cambierà. In meglio.

