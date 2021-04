Fedez a caccia di soldi per i lavoratori dello spettacolo: quanto ha raccolto, una cifra pazzesca

Francesco Fredella 23 aprile 2021 a

Fedez mostra i muscoli. Di nuovo. Il rapper scende in campo con l’iniziativa Scena Unita. Sei tratta di un'altra impresa legata ad una raccolta fondi da destinare alle persone che a causa del Covid hanno visto crollare i propri introiti. Si tratta di un fondo creato per i lavoratori della musica e dello spettacolo. L'iniziativa ha fatto raccogliere già 4 milioni di euro.

Un risultato brillante: Scena Unita conta su un centinaio di artisti che si sono sono stretti la mano. Il rapper, sempre sui social, ricorda che circa 300 mila lavoratori dello spettacolo - a causa del Covid - sono stati colpiti da una crisi senza precedenti. Spettacoli fermi da un anno, cinema e teatri chiusi. Zero concerti (gli unici programmati sono tutti nel 2022).

Fedez fa sapere: "Oltre un milione e 800 mila euro sono già stati distribuiti” per sostenere i lavoratori e le imprese in difficoltà". Nel dettaglio: il 50 per cento in aiuti diretti ai lavoratori; il 25 per cento a sostegno delle attività formative; e il restante 25 a investimenti in progetti per far ripartire il settore con nuove occasioni di lavoro. Si tratta, in ogni modo, di un'iniziativa lodevole che piace praticamente a tutti.

Fedez, quando si tratta di solidarietà, è sempre in prima linea. L'ha dimostrato molto spesso. E i suoi fan, che sono milioni, se ne sono accorti. Forse per questo motivo il rapper milanese è molto amato in modo trasversale. Da grandi a piccoli. Tutti. C'è qualcuno che sogna "Casa Ferragnez", una sit com che potrebbe per davvero spopolare ovunque

