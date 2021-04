Milva, orrore dopo la sua morte: "Ti ha stesa, sei vittima dell'ignoranza". Vaccino, chi è la bestia che insulta il mito

24 aprile 2021 a

Ieri, venerdì 23 aprile, è morto un mito, un'icona della musica italiana: piangiamo infatti Milva, scomparsa a Milano. Eppure l'orrore e la vergogna dei no-vax non si ferma neppure davanti alla morte. Già, perché Milva, lo scorso 26 marzo, il giorno in cui si era vaccinata contro il Covid, aveva scritto su Facebook: "Io mi vaccino perchè tengo alla mia vita a e alla vita altrui. Fatelo anche voi. Abbiamo bisogno di tornare alla vita di prima, e di abbracciare i nostri cari. Tutti quanti insieme possiamo farcela a sconfiggere questo virus".

Parole che ora sono state riprese dai no-vax per insultarla, per sfregiarla. Uno schifo. E non solo alla memoria della cantante. L'orrore è apparso tra i commenti del post di Milva su Facebook. "Non lo dovevi proprio fare.... un'altra vittima dell'ignoranza e della fiducia mal riposta". E ancora: "Ti ha fatto proprio bene questo vaccino vero? E lo hai pure consigliato ai tuoi fan! Complimenti! E buon viaggio".

Ma non è finita. Altre bestie scrivevano: "A quanto pare il rischio è stato superiore al beneficio" oppure "Anche lei credeva nella scienza". "Come vedi cara Milva quando arriva la tua ora nn c'è vaccino che tenga... Neh!! Se nn è stato proprio il vaccino a farti stendere i piedi". Una vergogna che lascia senza parole. Ovviamente, molti fan e altrettante persone per bene hanno risposto in modo scandalizzato alle porcherie scritte dai no-vax.

