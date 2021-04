Oscar, il messaggio di Tiziano Ferro a Laura Pausini: " Il premio è tuo, a prescindere"

Francesco Fredella 26 aprile 2021 a

a

a

“Brava amica mia! Perché il premio è tuo, a prescindere. E no, in questo caso non è dire troppo: sono orgoglioso di te!”: anche Tiziano Ferro manda un messaggio pieno d'orgoglio a Laura Pausini, che ha cantato all'Academy in occasione della notte degli Oscar. Un premio che avrebbe potuto vincere, la cantante italiana è andata vicinissima alla premiazione. Per lei il sogno dell'ambita statuetta è svanito.

"Dove ho assaggiato l'ultimo ucc***". Prego? Platinette oltre la censura, la confessione: "Senza il getto finale"

Ha vinto Fight for you, scritta per il film Judas and the Black Messiah. La Pausini, lo ricordiamo, era in competizione per la migliore canzone con Io Sì/Seen, che fa parte della colonna sonora del film The Life Ahead – La Vita Davanti a sè con Sophia Loren e diretto da Edoardo Ponti. Durante la notte degli Oscar anche Pinocchio di Matteo Garrone non è stato premiato, perdendo un occasione di ritirare la statuetta sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. C’era tanta speranza di portare a casa anche l’Oscar dopo la vittoria ai Golden Globes.

"Come non mi succedeva da tempo": Eleonora Giorgi, il sorprendente racconto della notte successiva al vaccino AstraZeneca

Però la Pausini ha cantato ed incantato tutti a Los Angeles con una straordinaria interpretazione di quel brano. Prima dell'inizio della cerimonia della notte degli Oscar 2021, la critica più importante ed influente al mondo aveva espresso parole di soddisfazione per la Pausini. Apprezzata anche per un look davvero unico, elegante. Come sempre. Tutti gli italiani sono rimasti incollati davanti alla tv per seguire uno degli eventi più attesi dell'anno: la notte degli Oscar. Cantare a Los Angeles è sicuramente un premio. E lo sa bene la Pausini, che ha vissuto una grandissima emozione. Indelebile.

"Se l'è vista brutta". Dramma-coronavirus, ciò che non sapevamo sul ricovero di Carlo Conti: una spaventosa testimonianza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.