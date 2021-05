Franco Battiato, "oggi ci lascia il più grande": il dolore di Cristiano Malgioglio

Francesco Fredella 18 maggio 2021 a

a

a

Siciliano come lui. Amante delle parole indelebili nella storia della musica, proprio come Battiato (scomparso a 76 anni, all'alba di oggi nella sua villa ai piedi dell'Etna). Malgioglio lo ricorda sui social con una foto, una frase che va in tendenza: "Oggi ci lascia il più geniale cantautore italiano. Grande dolore, grande tristezza, ma soprattutto una grande perdita. Artista speciale, originale, incantevole. La sua arte ci resterà nel cuore", scrive Malgioglio su Instagram.



Migliaia di like alla foto del maestro Battiato, che è stato ricordato da tutti (da Vasco Rossi al mondo della politica, passando per gli influencer). Sembra che Malgioglio, da sempre, abbia ammirato la poesia di Battiato senza nasconderlo. E in una giornata così difficile per la musica italiana, che perde un vero pilatro, la Malgy abbia alzato il volume della radio per riascoltare e cantare ad alta voce quelle canzoni. Quando telefoniamo a Cristiano con un filo di voce ci racconta di aver spesso incontrato nella sua vita il maestro Battiato e di essere sempre stato colpito dalla sua umanità. Lo definisce, emozionatissimo, un uomo unico che ha regalato tanto alla musica italiana.



I funerali di Battiato, che era scomparso dalle scene da qualche anno, si svolgeranno in forma privata. Proprio stamattina suo fratello ha raccontato: "Si è spento lentamente". Con Battiato si chiude una pagina di musica indelebile nella storia d'Italia perché intere generazioni hanno vissuto con la colonna sonora della sua voce. Unica. Inconfondibile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.