Maneskin, "Damiano farà il test anti-droga": il caso all'Eurovision, cosa rischia la band

“Damiano dei Maneskin si sottoporrà a test volontario anti-droga": lo ha comunicato in una nota ufficiale l’organizzazione dell’Eurovision dopo la tanto discussa vittoria della band italiana alla kermesse europea. Stando ad alcune voci, messe in giro da una rivista francese, il frontman del gruppo avrebbe sniffato cocaina in diretta poco prima della premiazione.

Damiano ha subito smentito la notizia lanciata dai francesi, negando categoricamente di fare uso di droghe. Il cantante ha spiegato che – quando è stato ripreso dalle telecamere – si è chinato sul tavolo non per sniffare ma solo perché si era appena rotto un bicchiere. In ogni caso, per sciogliere ogni dubbio, Damiano si sottoporrà al test appena possibile. “Possiamo confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo in loco. Stiamo ancora esaminando attentamente i filmati e aggiorneremo con ulteriori informazioni a tempo debito", ha continuato l’organizzazione dell’Eurovision nella nota ufficiale.

Maneskin, arriva la nota ufficiale sul caso-droga all'Eurovision: cosa succede adesso

Sul caso si è espresso anche il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. Interrogato dalla radio RTL sull'ipotesi che l'Italia debba essere sanzionata nel caso di risultato positivo di Damiano, Le Drian ha risposto: “Sta alla commissione di deontologia dell'Eurovision decidere se c'è stato un problema”. E ancora: "L'Eurovision è responsabile per l'onorabilità del concorso".

