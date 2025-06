Commando armato al matrimonio: due morti tra cui la sposa

Una storia di puro orrore. Un giorno che doveva essere di festa si è trasformato in un incubo nel piccolo comune di Goult, nella regione francese del Vaucluse. Durante i festeggiamenti per un matrimonio, nella notte tra sabato e domenica, una sparatoria ha provocato due vittime — tra cui la sposa — e almeno tre feriti gravi. Sconcertante, drammatico, ma vero.

Secondo le prime ricostruzioni, al termine della cerimonia un commando composto da quattro uomini, armati e con il volto coperto, ha fatto irruzione sparando all’improvviso. Gli sposi erano appena arrivati in auto quando sono stati sorpresi dagli assalitori, giunti sul posto a bordo di una Golf 8, e presi di mira da numerosi colpi d’arma da fuoco.

Nel tentativo disperato di salvarsi, lo sposo ha fatto retromarcia con l’auto, investendo uno degli aggressori. Nonostante la manovra, la sposa è stata colpita mortalmente, così come un altro invitato. Altri tre presenti sono rimasti gravemente feriti.

Le autorità non escludono alcuna pista investigativa al momento, ma una delle ipotesi più accreditate è quella di un possibile regolamento di conti legato al traffico di stupefacenti. Secondo quanto riportato dai media locali, lo sposo, originario della comunità marocchina, sarebbe già noto alle forze dell’ordine per reati legati alla droga e per “associazione a delinquere”.