Maneskin, "Damiano ha fatto il test antidroga": dagli organizzatori dell'Eurovision, l'umiliazione finale della Francia

Il cocaina-gate è un capitolo definitivamente chiuso. Damiano David, frontman dei Maneskin freschi vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021, si è sottoposto volontariamente a un test antidroga dopo che la stampa francese lo aveva accusato di aver sniffato cocaina indiretta. Un’accusa folle e infamante, avvalorata con alcuni frammenti di immagini che potevano sembrare equivoche a un primo sguardo. “A seguito delle accuse di consumo di droga nella Green Room dell’Eurovision Song Contest Grand Final di 22 maggio - si legge nel comunicato ufficiale degli organizzatori di Ebu - abbiamo condotto un esame approfondito dei fatti”.

Sono stati controllati tutti i filmati disponibili, come richiesto in primis dalla delegazione italiana che non poteva credere alle accuse infamanti e assolutamente false mosse dalla Francia. “Un test antidroga è stato anche intrapreso volontariamente nella giornata di oggi dal cantante del gruppo Maneskin che ha dato esito negativo visto dall’Ebu”, si legge nel comunicato. “Nessun consumo di droga è avvenuto nella Green Room e riteniamo chiusa la questione”, ha aggiunto l’Ebu.

Che poi ha rifilato una stoccata non indifferente alla Francia, che dovrebbe chiedere scusa e vergognarsi e non semplicemente prendere atto della vittoria onesta dell’Italia. “Siamo allarmati - hanno scritto gli organizzatori - dal fatto che speculazioni inesatte che portano a notizie false abbiano oscurato lo spirito e l’esito dell’evento e influenzato ingiustamente la banda. Ci congratuliamo ancora una volta con i Maneskin e auguriamo loro un enorme successo. Non vediamo l'ora di lavorare con il nostro partner italiano Rai alla produzione di uno spettacolare Eurovision Song Contest in Italia il prossimo anno”.

