Joe Lara, il Tarzan della tv morto a 58 anni insieme alla moglie: "Una strage", fine terrificante

Tragedia a Hollywood: è morto Joe Lara, 58 anni, attore diventato famoso negli anni 90 come protagonista della serie Tarzan - La grande avventura. Tragica la dinamica: Lara è deceduto insieme alla moglie Gwen Shamblin e ad altre 5 persone, in seguito all'incidente che ha coinvolto l'aereo privato guidato dalla stessa Shamblin.



Il dramma è avvenuto nei cieli del Tennessee. lo scorso sabato 29 maggio. Il piccolo jet, un Cessna C501, ha perso quota all'altezza del lago Percy Priest vicino a Smyrna, dopo essere decollato dall’aeroporto della contea di Smyrna Rutherford intorno alle 11. Era diretto all’aeroporto internazionale di Palm Beach, in Florida.

Lara, ex modello e cantante country, aveva interpretato l’eroe selvaggio e avventuroso di Edgar Rice Burroughs anche nel film tv del 1989 Tarzan a Manhattan oltre ad essere apparso anche in un episodio del famosissimo serial Baywatch. L’attore lascia la figlia Liana, avuta da Natasha Pavlovich. La moglie Gwen era invece una dietista e fondatrice di una Chiesa, la Remnant Fellowship Church. Aveva coniugato le due "vocazioni" creando una dieta fondata sui precetti cristiani, The Weigh Down Workshop. Sull'aereo viaggiavano anche il genero della donna e alcuni leader della Chiesa: anche per loro non c'è stato nulla da fare.

